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  • Владимир семин
    В том числе переименовать и Москву!  😀😀😀Город Волгоград в...
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    Да все города похоже надо переименовать,какие города принимали участие в ВОВ и заводы по всей России.Город Волгоград в...

1 мая - таки сатанинский праздник

Захожу  с утра   в  эти  ваши  интернеты, и  вижу,  что  так  называемая  сеточка (ну, все  эти  ёжкины  коты, кошкины  сибиряки, юльки-бутыльки и прочие  юльки в лице пани Витязевой с  Одэсы) травит  движение "Сорок Сороков", посмевших  назвать  Первомай  бесовским  антихристианским   праздником.

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