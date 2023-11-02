США пообещали принять Россию на саммите АТЭС, но с учетом санкций

РИАМО - 2 ноя. Госдеп США сообщил, что Вашингтон будет работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от РФ в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре, но с учетом санкций.
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