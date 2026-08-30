Против России с 2014 года ввели более 33 тысяч санкций

Против России с 2014 года ввели более 33,7 тысячи персональных санкций, почти 97% — после февраля 2022 года.
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