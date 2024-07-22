В Белгородской области главы районов будут уговаривать жителей уехать

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поставил задачу перед главами муниципалитетов ежедневно проводить подомовые обходы в населенных пунктах в 15-километровой приграничной зоне с целью уговаривать людей выезжать в пункты временного размещения.
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