Текст дня от пана Медведева (не Димитрия-Принудителя, а некоего А. Медведева).Отчего-то у нас до сих пор существует иллюзия, что нашим весьма условным союзникам во Второй мировой, хоть каким-то образом ценна некая общая победа.
Да, мы всё помним!
Комментарии
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Евгений Рудаков
Наконец-то... Очнулись. В народе так и говорили больше 70 лет, а управляемая политиканами пресса, херню порола все годы. Евг. Р-Р.
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13 час.
Вера Ванидовская
Да, это правда. Мой покойный тесть, ветеран ВОВ, рассказывал, как в Мурманске во время воздушной тревоги американцы первыми неслись в убежища, отпихивая женщин и детей.
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10 час.
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