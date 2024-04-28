Театр абсурда
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Театр абсурда

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Да, мы всё помним!

Да, мы всё помним!

Текст  дня  от   пана  Медведева  (не    Димитрия-Принудителя,  а       некоего  А. Медведева).Отчего-то у нас до сих пор существует иллюзия, что нашим весьма условным союзникам во Второй мировой, хоть каким-то образом ценна некая общая победа.

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Комментарии
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Евгений Рудаков
Наконец-то... Очнулись. В народе так и говорили больше 70 лет, а управляемая политиканами пресса, херню порола все годы. Евг.  Р-Р.
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13 час.
Вера Ванидовская
Да, это правда. Мой покойный тесть, ветеран ВОВ, рассказывал, как  в Мурманске во время воздушной тревоги американцы первыми неслись в убежища, отпихивая женщин и детей.
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10 час.

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