Россиянин напал на полицейских в Таиланде на глазах у детей

Турист из России устроил небольшой скандал в Таиланде, напав на группу полицейских. В интернете стало популярным видео, на котором почти голый россиянин проявляет агрессию на глазах своей семьи, включая жену и детей.
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