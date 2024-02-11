Вкусы изменчивы… Безвкусица – постоянна

Мы часто слышим поговорку – «На вкус и цвет товарищей нет». Или просто – «Дело вкуса». А что делать тем, у кого вкус отсутствует? Это очень сложно признаться самой себе, что макияж вульгарный, наряд вычурный, а маникюр просто некрасивый.