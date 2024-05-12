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Царьград

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В медорганизациях Москвы работают около 50 тыс. медсестер и медбратьев — Собянин

В медорганизациях Москвы работают около 50 тыс. медсестер и медбратьев — Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником, напомнив, что праздник отмечают около 50 тысяч сотрудников столичных учреждений здравоохранения.

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