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Сбившего двух подростков мигранта-лихача снова задержали. Всплыло ещё одно дело

Сбившего двух подростков мигранта-лихача снова задержали. Всплыло ещё одно дело

Мужчину снова задержали, но в этот раз по другому поводу. Полиция заподозрила, что именно он устроил дебош в местном кафе пару месяцев назад.

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