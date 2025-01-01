"Решил разогреть холодец, а русские сказали, что я так не проживу в России"

Оксана Иванова

А собственно почему не разогреть холодец? Помню ко мне неожиданно, после прогулки, явилась большая голодная компания, а из еды только 1 тарелка холодца и мисочка квашеной капусты. Спокойно добавила воды и сварила кастрюлю кислых щей. Все были сыты и довольны. Так что: Долой стереотипы в новом году:)