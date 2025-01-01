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"Решил разогреть холодец, а русские сказали, что я так не проживу в России"

"Решил разогреть холодец, а русские сказали, что я так не проживу в России"

Знакомьтесь, это Энтони и Алекс. Они американцы. Так вот Алекс (тот, что справа ) прожил в России аж полгода и очень подробно рассказал о своих ощущениях.

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Комментарии
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Оксана Иванова
А собственно почему не разогреть холодец? Помню ко мне неожиданно, после прогулки, явилась большая голодная компания, а из еды только 1 тарелка холодца и мисочка квашеной капусты. Спокойно добавила воды и сварила кастрюлю кислых щей. Все были сыты и довольны. Так что: Долой стереотипы в новом году:)
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15 час.
Сергей Тюрин
Хаш замечательное жорево, но достаточно многотрудное. Беспременно как-нибудь попробую его сладить из холодца.
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15 час.
Сергей Кептицин
Если делать холодец из телячьих ножек - понимаем. 👍
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11 час.

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