Американцам нечем перехватывать российские «Авангарды»

Принятие Россией на вооружение и успешное пребывание на боевом дежурстве новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» или УР-100Н УТТХ дает возможность РВСН в любой момент «успокоить» абсолютно любого противника, включая США.
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