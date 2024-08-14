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В Липецкой области объявили красный уровень «Угроза атаки БПЛА»

В Липецкой области объявили красный уровень «Угроза атаки БПЛА»

Красный уровень угрозы атаки беспилотников объявили в Липецком муниципальном округе.Главное управление МЧС по региону опубликовало соответствующее предупреждение.

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