2 рискованных метода и 5 мифов о накачке колес без насоса

В городе решение вопроса подкачки колеса – не проблема. Достаточно остановиться, выставить знак аварийной остановки, поднять руку, и через какое-то время возле вас остановится неравнодушный водитель, готовый поделиться насосом или компрессором.
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