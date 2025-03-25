Тульский «Арсенал» продлил рекордную безвыигрышную серию, но поднялся в таблице

Накануне, 25 марта, матчем «Урал» - «Арсенал» завершилась программа 25-го тура Первой лиги. Напомним, игра завершилась вничью со счетом 0:0, что продлило безвыигрышную серию «Арсенала» до рекордных 15 матчей в чемпионате.
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