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Тульские новости

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Тульский «Арсенал» продлил рекордную безвыигрышную серию, но поднялся в таблице

Тульский «Арсенал» продлил рекордную безвыигрышную серию, но поднялся в таблице

Накануне, 25 марта, матчем «Урал» - «Арсенал» завершилась программа 25-го тура Первой лиги. Напомним, игра завершилась вничью со счетом 0:0, что продлило безвыигрышную серию «Арсенала» до рекордных 15 матчей в чемпионате.

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