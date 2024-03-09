Британского министра, который хотел воспитать Россию поставили на место быстро, и красиво — спасибо Марии Захаровой

Дмитрий Гурин

"Сырьевая база у них отсутствует от слова совсем" ................... ну почему же торфа у них намного больше чем даже в России. Понятно что остальных ресурсов хватает только на себя самих но у других стран и этого нет, но не борзеют ведь.