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Британского министра, который хотел воспитать Россию поставили на место быстро, и красиво — спасибо Марии Захаровой

Британского министра, который хотел воспитать Россию поставили на место быстро, и красиво — спасибо Марии Захаровой

Российско-великобританские отношения никогда не были простыми, и одной из основных причин столь натянутых отношений является элементарная зависть этой страны, ведь по сравнению с нами их территории крайне маленькие, и относительно обилия возможностей и ресурсов их берет элементарная зависть.

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Комментарии
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Сергей Евменеев
ЗАТОПИТЬ НАХРЕН ПОГАНЫЙ ОСТРОВ ВЕЛИКОГАНДОНИЮ!!!
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7 час.
МГ
Миша Граник
А маша молоток - жжет конкретно!
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3 час.
Дмитрий Гурин
&quot;Сырьевая база у них отсутствует от слова совсем&quot; ................... ну почему же торфа у них намного больше чем даже в России. Понятно что остальных ресурсов хватает только на себя самих но у других стран и этого нет, но не борзеют ведь.
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2 час.

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