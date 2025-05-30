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Тейлор Свифт выкупила свои первые шесть альбомов

Тейлор Свифт выкупила свои первые шесть альбомов

Тейлор Свифт официально стала обладательницей мастер-записей своих первых шести студийных альбомов. Об этом певица рассказала в письме, опубликованном на её сайтеТейлор Свифт официально стала обладательницей мастер-записей своих первых шести студийных альбомов.

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