Воробьев попрощался с «Локомотивом» и отправился на медосмотр для «Краснодара»

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьев попрощался с футболистами железнодорожников перед переходом в футбольный клуб «Краснодар», сообщает «Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьев попрощался с футболистами железнодорожников перед переходом в футбольный клуб «Краснодар», сообщает «Чемпионат».
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