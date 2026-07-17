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Воробьев попрощался с «Локомотивом» и отправился на медосмотр для «Краснодара»

Воробьев попрощался с «Локомотивом» и отправился на медосмотр для «Краснодара»

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьев попрощался с футболистами железнодорожников перед переходом в футбольный клуб «Краснодар», сообщает «Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьев попрощался с футболистами железнодорожников перед переходом в футбольный клуб «Краснодар», сообщает «Чемпионат».

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