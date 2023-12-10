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Квартира, дом, дача

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Как с помощью двух пустых бутылок и одной спички превратить соленую воду в питьевую

Как с помощью двух пустых бутылок и одной спички превратить соленую воду в питьевую

Каждый знает о том, что соленую воду пить нельзя. Употребление морской воды в надежде утолить жажду не только не позволит напиться, но и приведет к строго обратному результату – ускоренному обезвоживанию организма.

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Комментарии
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МЗ
Малик Зиганшин
а ниче, что вода, превращаясь в пар, увеличивается в объеме в ~850 раз? уже 1 грамм испаренной воды заполнит вторую бутылку, и надо сбрасывать остальное в атмосферу, пока этот грамм сконденсируется?
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