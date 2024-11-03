Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 746 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    Да нет этого ничего ни в Британии, ни в других странах. Один написал бред, остальные верят. Глупость.Женские туалетные...
  • Семен Демин
    Точно!Бербок, что с лиц...
  • Семен Демин
    Глобальный Юг мстит западу за многовековые унижения и грабеж. Да еще и баб подсылают.  Это к мусульманам-то!  Совсем ...Бербок, что с лиц...

Совсем не рай для советских детей: вся правда об «Артеке»

Совсем не рай для советских детей: вся правда об «Артеке»

 Приехать в летний лагерь «Артек» мечтал любой советский ребёнок. А все из-за того, что там можно было познакомиться с иностранцами, встретиться с космонавтом и много плавать в море! Но совсем не всегда эти мечты соответствовали реальности Место для элиты Во времена СССР «Артек» был лагерем для избранных школьников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх