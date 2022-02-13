У Бога 0 желтых карточек в Серии А за 100 матчей. Он первый полевой игрок с таким достижением в 3-очковую эпоху

«Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом» в матче 25-го тура чемпионата Италии (1:1). Новичок команды из Бергамо Жереми Бога, который перешел в январе из «Сассуоло», появился в стартовом составе и был заменен в добавленное время на Марио Пашалича.