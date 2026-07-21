NTV: обвиняемый в подрыве "Северных потоков" украинец признался в работе на СБУ

www.globallookpress.com/Cover Images/Keystone Press Agency Гражданин Украины Сергей Кузнецов, обвиняемый Германией в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", заявил, что на момент совершения преступления работал на СБУ.
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