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Сотрудничество России и Мадагаскара в сфере поставок нефти испугало Запад

Сотрудничество России и Мадагаскара в сфере поставок нефти испугало Запад

Мадагаскар оказался в центре нового энергетического и геополитического противостояния после решения властей страны изменить систему импорта топлива и создать государственную структуру, контролирующую поставки нефтепродуктов.

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