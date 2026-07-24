Сотрудничество России и Мадагаскара в сфере поставок нефти испугало Запад

Мадагаскар оказался в центре нового энергетического и геополитического противостояния после решения властей страны изменить систему импорта топлива и создать государственную структуру, контролирующую поставки нефтепродуктов.
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