МОЯ СТРАНА

6 801 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    А что если на этот нахальный "Посейдон" посветить - не фонариком,не прожектором, а был же у нас какой-то лазер на шас...В ответ на удар п...
  • Erl Schweizer
    НЛО - эта штука давно опознана, сбить ее можно, уничтожить уже не получится.ПОСЛЕ УДАРА ПО СЕ...
  • Яна
    С Украиной разбираться надо, а не с НАТО. Когда мы продаём оружие другим странам, нас же не обвиняют в нападении.В ответ на удар п...

В США уличили Зеленского во лжи из-за слов о «захвате земель у России»

В США уличили Зеленского во лжи из-за слов о «захвате земель у России»

Экс-разведчик Риттер: Зеленский солгал США о возможности «захвата земель» у РФ Фото: Aleksandr Ratushniak / Reuters Владимир Зеленский в ходе визита в США солгал американской общественности о том, что Киев способен к «захвату земель у России».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Зе-ля хоть и наркоман, но он актёр и играет не плохо. Он и Запад дурит и наших либералов тоже, иначе ОН давно лежал бы рядом с дедом!😱👈👀😜
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх