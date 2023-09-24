Экс-разведчик Риттер: Зеленский солгал США о возможности «захвата земель» у РФ Фото: Aleksandr Ratushniak / Reuters Владимир Зеленский в ходе визита в США солгал американской общественности о том, что Киев способен к «захвату земель у России».
Экс-разведчик Риттер: Зеленский солгал США о возможности «захвата земель» у РФ Фото: Aleksandr Ratushniak / Reuters Владимир Зеленский в ходе визита в США солгал американской общественности о том, что Киев способен к «захвату земель у России».
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