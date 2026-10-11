Предсказания от Горячего...

В продолжение статьи "Мы Вам бусы, а Вы нам украину." https://cont.ws/@zaraza/3363444 По дизелю мелькнуло сообщение что Путин даже не потребовал ничего взамен за поставки, а значит потребовал и не мало.
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