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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о том, как Овечкин оценил его игру в хоккей: «Царь есть царь», елки-палки. Ну а что он еще мог сказать?»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре в хоккей с нападающим « Лос-Анджелеса » Артемием Панариным .

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