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День рождения ВДНХ и Международный день африканского ребенка: какие еще праздники сегодня, 16 июня 2024 года, отмечают россияне

День рождения ВДНХ и Международный день африканского ребенка: какие еще праздники сегодня, 16 июня 2024 года, отмечают россияне

День рождения ВДНХ и Международный день африканского ребенка: какие еще праздники сегодня, 16 июня 2024 года, отмечают россияне Татьяна ОрлонскаяСегодня, 16 июня 2024 года, в календаре праздников России и мира отмечается ряд знаменательных событий.

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