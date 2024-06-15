День рождения ВДНХ и Международный день африканского ребенка: какие еще праздники сегодня, 16 июня 2024 года, отмечают россияне Татьяна ОрлонскаяСегодня, 16 июня 2024 года, в календаре праздников России и мира отмечается ряд знаменательных событий.
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