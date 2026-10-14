На Лондонском, Нью-Йоркском и Шанхайском рынках сосредоточено свыше 90% глобального оборота драгметаллов, при этом ежедневный оборот на фьючерсных торгах составляет около 50-70 млрд USD.
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