TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 041 подписчик

«Сравнение стало полной неожиданностью»: как Марина Зудина отреагировала на сопоставление с Аллой Пугачёвой

«Сравнение стало полной неожиданностью»: как Марина Зудина отреагировала на сопоставление с Аллой Пугачёвой

Публикация в прессе, где в один ряд поставили Аллу Пугачёву и Марину Зудину, вызвала споры в светской среде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии