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Pfizer проведет в России испытания нового лекарства от коронавируса

Pfizer проведет в России испытания нового лекарства от коронавируса

Исследования продлятся с 12 ноября 2021 года по 14 марта 2023 года, сообщает корреспондент УтроNews. Министерство здравоохранения России выдало разрешение американской компании Pfizer на проведение исследований препарата от коронавирусной инфекции.

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