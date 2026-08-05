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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фан-группа Гуменника сообщила, что он подтвердил планы выступить на Kinoshita Group Cup в Японии

Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник  планирует выступить на турнире Kinoshita Group Cup в Токио с 4 по 6 сентября.

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