В Московском Политехе создают ПО для оценки лечения артрита и артроза

Команда ученых и медиков разрабатывает медицинскую аналитическую платформу, ключевой частью которой станет мобильное приложение для пациентов, проходящих лечение ревматологических заболеваний, в том числе таких, как артрит и артроз, генно-инженерными биологическими препаратами (ГИБП).
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