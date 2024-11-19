В Московском Политехе создают ПО для оценки лечения артрита и артроза

Команда ученых и медиков разрабатывает медицинскую аналитическую платформу, ключевой частью которой станет мобильное приложение для пациентов, проходящих лечение ревматологических заболеваний, в том числе таких, как артрит и артроз, генно-инженерными биологическими препаратами (ГИБП).