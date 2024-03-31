Что произошло в Туле и области в марте – главное

Первый весенний месяц стал не самым позитивным для Тульской области. Двое погибших в теракте в Крокусе, падение беспилотников, смертельные ДТП и пожары, а также начало половодья – такие события произошли в регионе в марте.
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