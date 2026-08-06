Удар в челюсть, инфаркт и смерть: Что на самом деле убило учёного Зезина? Неудобные откровения

Официально - инфаркт. По‑человечески - удар в самое сердце. Через 9 дней после того, как 67‑летнего учёного Никиту Зезина избили на парковке института, он скончался в больнице, и теперь следствие должно ответить на главный вопрос: стала ли роковой лишь одна драка или годами копившееся унижение науки, которую топчут квадроциклами и равнодушием.