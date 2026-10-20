Доля индивидуальных предпринимателей в новых регистрациях бизнеса последовательно увеличивается: в III квартале 2024 года этот показатель составлял 81,4%, в III квартале 2025 года — 84,6%.
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