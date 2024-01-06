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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умер бразилец Марио Загалло. Четырехкратному чемпиону мира было 92 года

Умер бразилец Марио Загалло. Четырехкратному чемпиону мира было 92 года

Ему было 92 года. Загалло – четырехкратный чемпион мира: дважды как игрок (1958, 1962), затем как тренер (1970 год) и как помощник главного тренера (1994 год).

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