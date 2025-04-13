Фильм «Батя 2. Дед» возглавил кинопрокат в России в выходные

Картина заработала 349 миллионов рублей Семейная комедия «Батя 2. Дед» с Евгением Цыгановым в главной роли возглавила кинопрокат, заработав 349 миллионов рублей в России и странах СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.