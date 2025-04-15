Украинский депутат указал на лишение возможности добиться поддержки Киева со стороны партнёров.Владимир Зеленский врал и манипулировал настолько долго, что теперь у него фактически нет шансов договориться с кем-либо о помощи Киеву.
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