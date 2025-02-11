Излишняя зацикленность миллиардера Илона Маска на реформировании США сыграла плохую службу его основному бизнесу

Состояние главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) США миллиардера и предпринимателя Илона Маска впервые опустилось в этом году ниже 400 млрд долларов на фоне значительного снижения цен на акции созданной им компании Tesla.
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