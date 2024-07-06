Меликов объяснил большое количество жертв среди полицейских при терактах в Дагестане

Он отметил, что нападение было совершено "подло и скрытно в мирный день" Глава Дагестана Сергей Меликов объяснил большое количество жертв среди полицейских при терактах, которые произошли 23 июня в Махачкале и Дербенте.
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