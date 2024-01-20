На обеспечение владимирских льготников лекарствами выделено 2,8 миллиарда рублей

Пятая часть выделенных на лекарства для льготников денег - федеральные.Во Владимирской области на 2024 год выделено 2,8 миллиарда рублей на обеспечение льготных категорий пациентов бесплатными лекарствами.
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