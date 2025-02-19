Неделя нулевого травматизма проходит в Бобруйске.

С 17 по 21 февраля 2025 года проводится мероприятие ´Неделя нулевого травматизма´. Неделя нулевого травматизма организована с целью обеспечения безопасности и здоровья работников на рабочих местах, предотвращения случаев производственного травматизма в организациях (недопущения ни одного случая травмирования в организациях в этот период) путем опер .