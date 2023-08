Первый трейлер NES-ремейка KAGE Shadow of the NinjaИздательство Natsume Atari и компания-разработчик Tengo Project представили дебютный трейлер и свежие скриншоты KAGE Shadow of the Ninja, недавно анонсированного 16-битного ремейка игры Shadow of the Ninja для Nintendo Entertainment System.