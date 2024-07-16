В четверг, 18 июля, в Туле пройдет ярмарка вакансий для горожан с ограниченными возможностями. Им предложат больше 350 вакантных рабочих мест с разным опытом работы и квалификацией, сообщает Центр занятости населения региона.
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