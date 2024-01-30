Часть Севастополя останется без света во вторник

30 января специалисты планируют проведение ремонтных работ. Электроснабжение будет приостановлено. По информации сотрудников пресс-службы «Севастопольэнерго» отключения пройдут по адресам: до 15:00 улица Крымская, 12-20; улица Балканская, 14, 16-34, 45; улица Бахчисарайская, 3-20, 20а; улица Дальняя, 17-20, 30; улица Джанкойская, 11-29; улица Сухумская, 1-35; улица Феодосийская, 13-54; улица Харьковская, 66-72; улица Молочная, 3-5, 9-15, 19; переулок Колодезный, 2-4, 8, 9; СНТ «Ветеран-2», участок 72; улица Токарева, 1, 2.
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