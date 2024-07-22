В Италии инженеры скрестили пылесос с робособакой для уборки пляжей

Роботизированная платформа VERO / © Dynamic Limbed Systems Lab / Italian Institute of Technology VERO представляет собой модифицированную китайскую робособаку AlienGo, которая несет на спине пылесос со шлангами, оснащенными специальными насадками, обеспечивающими высокую мощность всасывания.
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