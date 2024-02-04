Сестра Анны Ковальчук после разрыва с юмористом Харламовым уехала в США

Появилась информация о расставании Гарика Харламова и сестры актрисы Анны Ковальчук. Как сообщает «Комсомольская правда», Харламов признался в разрыве с Катериной Ковальчук в ходе своей беседы с тарологом.
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