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Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг киевского режима на Восточном экономическом форуме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке прокомментировала ситуацию вокруг киевского режима, отметив его особенности и потенциальные угрозы.

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