Крымские десантники показали штурм позиций ВСУ в Новоивановке

Крымские десантники показали, как освобождали населенный пункт Новоивановка в Курской области. Операцию проводили штурмовые подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ.
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