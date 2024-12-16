Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Юрий Золотарев
    Тебя, Быдло-Бутус, нужно бы повесить первого - как говнюка, топящего за бандеро-сволочей! "Херроямслава", да? Палачам...Русские не остана...
  • Владимир Дегтярев
    чернильницы, стыда не имеют!Просто встретилис...
  • Daddy Bo
    Мужики! Но ведь видите, что война бессмысленная, оборона бесперспективна и карачун наступит непременно. Какого чётрта...Русские не остана...

Крымские десантники показали штурм позиций ВСУ в Новоивановке

Крымские десантники показали штурм позиций ВСУ в Новоивановке

Крымские десантники показали, как освобождали населенный пункт Новоивановка в Курской области. Операцию проводили штурмовые подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ.

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