Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Сергей Алексеев
    Наверное нужно чтобы такие люди во время войны, вместе с семьями проживали на особо охраняемых объектах.На нашем веку - н...
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Идеологическая ось Москва-Пекин. Медведев выступил с программной статьёй

Идеологическая ось Москва-Пекин. Медведев выступил с программной статьёй

ИГОРЬ  ЛИСИН Заместитель главы Совета Безопасности и глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев посетил с визитом Китайскую Народную Республику.

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