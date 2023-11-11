Авдеевский «мешок» начинает затягиваться, а у Работино и Вербового горит земля: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 11 ноября 2023 года Юлия СоколоваНа фронтах юга и севера Авдеевского укрепрайона, российская армия демонстрирует значительные успехи.